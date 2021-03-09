هذا ما قاله حول احداث الناصرية و’’فتنة’’ تفجير الأعظمية.. كلمة الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

2021/03/09 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

🔵 اعزي نفسي واعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وهي ذكرى موجودة في ضمير كل المؤمنين، وقد حاول البعض يوم أمس وفي محاولة بائسة لصنع فتنة بين العراقيين برمي قنبلة يدوية على ج أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

🔵 ذهبت يوم أمس إلى جسر الائمة ورأيت شخصيا حجم التآخي والألفة والتكامل الاجتماعي، وكان سكان الاعظمية رافضين لهذا العمل، كما رأيت كيفية تعاطي الزائرين مع الحفاوة الكبيرة لأهالي الاعظمية، وقد حمّلوا مسؤولية الحادث الأطراف التي لاتريد خيرا للعراق، كانت محاولة لخلق فتنة لكن ولله الحمد الشعب كان انبه واقدر على عبور وتجاوز هذه الفتنة.

🔵 الإمام موسى الكاظم عليه السلام معلم للتسامح والصبر ولهذا كان يسمى راهب آل محمد، مشهود له بالصبر والتعايش وكان فقيه الأمة وعنوانا للصبر.

🔵 يوم أمس اطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، وحجم الفرحة التي عاشها العراقيون وحجم التفاؤل بدور العراق الحاضر والمستقبل، طرحنا فكرة الحوار الوطني لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق.

🔵 فكرة الحوار الوطني يمكن أن تسهم أيضًا في حل كل الأزمات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يخص العلاقة ما بين بغداد واربيل .

🔵 هذه الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها هي حكومة أفعال وعليه يجب أن تعمل بكل قوة لعبور العراق إلى بر الأمان.

🔵 الحكومة استطاعت تجاوز الكثير من الازمات التي ورثتها عن فترات سابقة ونجحت بتجاوزها بروح الصبر والتكامل والتكافل، ومع كل هذا مازال هناك تقصير، ومازالت هناك مشاريع تنتظر العمل والشروع بها.

🔵 اتمنى من السادة الوزراء جميعًا، أن نتوقف عند ما أنجزناه خلال الشهور السبعة الماضية، ما نجحنا فيه وما الذي يحتاج الى المزيد من العمل الدؤوب.

🔵 كانت احداث الناصرية مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جدًا.

🔵 على السادة الوزراء، واعتبارًا من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهب السادة الوزراء الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات.

🔵 اننا بحاجة الى تقييم انفسنا بعد سبعة شهور لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا، ونقيّم التجربة.

🔵 هذه الحكومة عليها مجموعة من الالتزامات، والتأسيس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الإقتصادي ومنعه من الإنهيار، لكن هذا لا يعفينا من الإلتزامات تجاه شعبنا.

🔵 علينا أن نفتخر في جلسات الحكومة بأننا وبالرغم من كل التحديات، بحثنا عن فرصة للإصلاح، ولهذا قدمنا ورقة إصلاح حقيقية، ليس اقتصادياً فقط، إنما إدارياً وكذلك في البنى التحتية لمؤسسات الدولة.

🔵 نعاني من البنى التحتية لبعض الوزارات، من كادر مترهل او من موظفين بيروقراطيين، واتمنى من السادة الوزراء ان ينزلوا الى هذه الدوائر وان يديروها من موقع أدنى كي يعرفوا حجم المشاكل.

🔵 في بعض الاحيان اضطر الى أن اجتمع مع مدراء عامين ومعاوني المدراء العامين كي اتابع الامور، واكتشف يوميًا أن لدينا تحديات، واطلب من السادة الوزراء ان يمارسوا أدوارهم من موقع ادنى، كي نستطيع ان نتابع مشاكل الناس.

🔵 كانت زياة البابا للعراق موضع افتخار واعتزاز لكل العراقيين والعالم، وبالأخص اللقاء التاريخي في مدينة أور، أو اللقاء التاريخي بسماحة السيد السيستاني، كانت رسالة للانسانية ولكل العراقيين بأن العراق يمكن ان ينهض، وأن تكون هناك فرصة للحاضر والمستقبل.

🔵 يجب ان نعمل سوية جميعًا وننسى همومنا ومصالحنا الشخصية وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر بالمصلحة العامة، ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وان نحل مشاكلنا .

🔵 لقد دعوت الى حوار وطني، وهذه رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وهي محاولة لجمع شمل العراقيين.

🔵 ليكن تنوعنا الديني والأثني والمذهبي، وحتى الثقافي، عنصر قوة وليس عنصر ضعف، فالتنوع دائماً ما يكون عنصر قوة، لكن بسبب الأخطاء السياسية تحول الى عنصر ضعف، لذلك يجب ان نعيد الحياة لهذا التنوع.

🔵 يجب ان نستثمر زيارة البابا الى العراق ونحولها الى مشروع للتنمية نحتاج الى تفعيل السياحة الدينية والسياحة الى المواقع التاريخية الاخرى.

🔵 شهر رمضان على الابواب وادعو وزير التجارة الاهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التموينية .

🔵 شريحة الفقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع، وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيام بواجبها ايضا فيما يتعلق بالتزاماتها .

🔵 على وزيري التجارة والعمل وكل الوزارات العمل بكل جهدها من اجل دعم شريحة الفقراء لاسيما وان شهر رمضان على الابواب.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراءسر الائمة، الجسر الذي ينطوي على رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي..



رمزية الكاظمية ورمزية الاعظمية.

🔵 ذهبت يوم أمس إلى جسر الائمة ورأيت شخصيا حجم التآخي والألفة والتكامل الاجتماعي، وكان سكان الاعظمية رافضين لهذا العمل، كما رأيت كيفية تعاطي الزائرين مع الحفاوة الكبيرة لأهالي الاعظمية، وقد حمّلوا مسؤولية الحادث الأطراف التي لاتريد خيرا للعراق، كانت محاولة لخلق فتنة لكن ولله الحمد الشعب كان انبه واقدر على عبور وتجاوز هذه الفتنة.

🔵 الإمام موسى الكاظم عليه السلام معلم للتسامح والصبر ولهذا كان يسمى راهب آل محمد، مشهود له بالصبر والتعايش وكان فقيه الأمة وعنوانا للصبر.

🔵 يوم أمس اطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، وحجم الفرحة التي عاشها العراقيون وحجم التفاؤل بدور العراق الحاضر والمستقبل، طرحنا فكرة الحوار الوطني لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق.

🔵 فكرة الحوار الوطني يمكن أن تسهم أيضًا في حل كل الأزمات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يخص العلاقة ما بين بغداد واربيل .

🔵 هذه الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها هي حكومة أفعال وعليه يجب أن تعمل بكل قوة لعبور العراق إلى بر الأمان.

🔵 الحكومة استطاعت تجاوز الكثير من الازمات التي ورثتها عن فترات سابقة ونجحت بتجاوزها بروح الصبر والتكامل والتكافل، ومع كل هذا مازال هناك تقصير، ومازالت هناك مشاريع تنتظر العمل والشروع بها.

🔵 اتمنى من السادة الوزراء جميعًا، أن نتوقف عند ما أنجزناه خلال الشهور السبعة الماضية، ما نجحنا فيه وما الذي يحتاج الى المزيد من العمل الدؤوب.

🔵 كانت احداث الناصرية مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جدًا.

🔵 على السادة الوزراء، واعتبارًا من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهب السادة الوزراء الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات.

🔵 اننا بحاجة الى تقييم انفسنا بعد سبعة شهور لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا، ونقيّم التجربة.

🔵 هذه الحكومة عليها مجموعة من الالتزامات، والتأسيس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الإقتصادي ومنعه من الإنهيار، لكن هذا لا يعفينا من الإلتزامات تجاه شعبنا.

🔵 علينا أن نفتخر في جلسات الحكومة بأننا وبالرغم من كل التحديات، بحثنا عن فرصة للإصلاح، ولهذا قدمنا ورقة إصلاح حقيقية، ليس اقتصادياً فقط، إنما إدارياً وكذلك في البنى التحتية لمؤسسات الدولة.

🔵 نعاني من البنى التحتية لبعض الوزارات، من كادر مترهل او من موظفين بيروقراطيين، واتمنى من السادة الوزراء ان ينزلوا الى هذه الدوائر وان يديروها من موقع أدنى كي يعرفوا حجم المشاكل.

🔵 في بعض الاحيان اضطر الى أن اجتمع مع مدراء عامين ومعاوني المدراء العامين كي اتابع الامور، واكتشف يوميًا أن لدينا تحديات، واطلب من السادة الوزراء ان يمارسوا أدوارهم من موقع ادنى، كي نستطيع ان نتابع مشاكل الناس.

🔵 كانت زياة البابا للعراق موضع افتخار واعتزاز لكل العراقيين والعالم، وبالأخص اللقاء التاريخي في مدينة أور، أو اللقاء التاريخي بسماحة السيد السيستاني، كانت رسالة للانسانية ولكل العراقيين بأن العراق يمكن ان ينهض، وأن تكون هناك فرصة للحاضر والمستقبل.

🔵 يجب ان نعمل سوية جميعًا وننسى همومنا ومصالحنا الشخصية وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر بالمصلحة العامة، ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وان نحل مشاكلنا .

🔵 لقد دعوت الى حوار وطني، وهذه رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وهي محاولة لجمع شمل العراقيين.

🔵 ليكن تنوعنا الديني والأثني والمذهبي، وحتى الثقافي، عنصر قوة وليس عنصر ضعف، فالتنوع دائماً ما يكون عنصر قوة، لكن بسبب الأخطاء السياسية تحول الى عنصر ضعف، لذلك يجب ان نعيد الحياة لهذا التنوع.🔵 يجب ان نستثمر زيارة البابا الى العراق ونحولها الى مشروع للتنمية نحتاج الى تفعيل السياحة الدينية والسياحة الى المواقع التاريخية الاخرى.

🔵 شهر رمضان على الابواب وادعو وزير التجارة الاهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التموينية .

🔵 شريحة الفقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع، وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيام بواجبها ايضا فيما يتعلق بالتزاماتها .🔵 على وزيري التجارة والعمل وكل الوزارات العمل بكل جهدها من اجل دعم شريحة الفقراء لاسيما وان شهر رمضان على الابواب.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

يتبع..

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