الكاظمي: شريحة الفقراء في العراق بدأت تتزايد بسبب التحديات الاقتصادية والوضع الوبائي

2021/03/09 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان شريحة الفقراء في العراق بدات تتزايد بسبب التحديات الاقتصادية والوضع الوبائي "./انتهى2

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