رئيس مجلس الوزراء : يجب تعطيل مصالحنا الشخصية والتفكير بالمصلحة العامة

2021/03/09 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الوزراء الى ان يمارسوا دورهم من موقع ادنى .وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء :" قدمنا الورقة البيضاء التي هي ورقة اصلاح اقتصادي ، ويجب تعطيل مصالحنا الشخصية والتفكير بالمصلحة العامة "./ انتهى

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