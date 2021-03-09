الدبيبة يطالب

2021/03/09 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكدا عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.

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