لنتحرر من الحنين الرومانسي الى ((الزمن الجميل)) - عبدالله عطية شناوة

2021/03/09 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة بؤس واقع مجتمعنا العراقي، في مرحلة إنحطاطه الراهن، يحمل كثير منا على خلق صورة زاهية، مشبعة بالحنين الى الماضي القريب، تعتم على ما كان فيه من بؤس واضطهاد وظلم.



ولا تذكر منه سوى حالة الاستقرار - الركود - ومظاهر التحضر الجنينية، والحرية النسبية التي تتمتع بها بعض شرائح الشبيبة في مناطق محدودة من العاصمة، فيما يتعلق باختيار الملبس والمأكل والمشرب وارتياد فضاءات ترفيه، دور سينما ومسرح، وخدمات عامة بمست ......





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