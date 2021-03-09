2021/03/09 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: نعمل بقوة للعبور بالعراق إلى بر الأمان

الكاظمي: قدمنا الورقة البيضاء التي هي ورقة إصلاح اقتصادي وإداري

الكاظمي: على الوزراء أن يمارسوا أدوارهم من مواقع أدنى

الكاظمي: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق موقع افتخار واعتزاز لكل العراقيين والعالم

الكاظمي: يجب تعطيل مصالحنا الشخصية والتفكير بالمصلحة العامة

الكاظمي: أحداث الناصرية مؤلمة ووصلنا إلى نتائج مهمة

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