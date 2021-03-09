2021/03/09 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء: نعمل بقوة للعبور بالعراق إلى بر الأمان

رئيس مجلس الوزراء: أحداث الناصرية مؤلمة ووصلنا إلى نتائج مهمة

الكاظمي: لا خيار غير التعايش وندعو لتعطيل المصالح الشخصية

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