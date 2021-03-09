العراق.. النازحون المسيحيون يرفضون العودة إلى مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم

2021/03/09 | 20:09 - المصدر: فرانس 24

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مخيم مريم العذراء لإيواء النازحين في منطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد تحوّل إلى منطقة سكنية غير رسمية للنازحين المسيحيين الذين فضلوا البقاء في المخيم بعد إغلاقه رسمياً كمخيم للنازحين، سكان المخيم اليوم يرون أن حياتهم الجديدة في المخيم المتواضع هي أفضل من العودة إلى مناطقهم الأصلية..

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