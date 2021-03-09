2021/03/09 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم

الثلاثاء، عن تسجيل 59 حالة وفاة و7072

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في

المملكة.

وحسب وزارة الصحة فإن إجمالي عدد حالات

الإصابات في المملكة ارتفع إلى 442,202

حالة فيما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة مجاورة للعراق تسجل ارتفاعاً في وفيات كورونا اليومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة مجاورة للعراق تسجل ارتفاعاً في وفيات كورونا اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).