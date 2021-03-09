2021/03/09 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد الارهابيين في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "لادامة زخم الضغط على فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين بقرية البردية في خان بني سعد بمحافظة ديالى".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي 'داعشي' في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي 'داعشي' في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).