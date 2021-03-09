رئاسة الجمهورية: لا صحة للتصريحات المنسوبة للرئيس صالح بشأن استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

2021/03/09 | 20:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، صحة تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بشأن استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "الصباح": إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده بأن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأضاف أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيا "وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

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