شاهد هيئة الحشد الشعبي حاضرة لخدمة زوار الامام الكاظم

2021/03/09 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الزائرون من مختلف مناطق البلاد توافدهم إلى مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد لإحياء ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام....

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