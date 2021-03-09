الكاظمي: الانفجار الذي وقع على جسر الأئمة هو محاولة لزرع الفتنة بين ابناء الشعب

2021/03/09 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من جسر الأئمة ليلة أمس هو محاولة لزرع الفتنة بين ابناء الشعب، فيما أشار الى ان احداث الناصرية “مؤلمة وتوصل الى نتائج مهمة”.وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء، “اعزي نفسي واعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى …

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