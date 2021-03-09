الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على احد الارهابيين في ديالى

2021/03/09 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد الارهابيين في محافظة ديالى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “لادامة زخم الضغط على فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول …

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