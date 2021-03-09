الكاظمي يدعو التجارة إلى الاهتمام بفئة الفقراء وتوفير مفردات البطاقة التموينية

2021/03/09 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)، إلى الاهتمام بفئة الفقراء، مع اقتراب حلول شهر رمضان.وقال الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، نشرها مكتبه الإعلامي إن "شهر رمضان على الابواب، وادعو وزير التجارة الاهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التموينية"، ولفت الى ان "شريحة فقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع".وتابع "وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بأفضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها"، داعياً بالوقت ذاته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى "القيام بواجبها ايضا فيما يتعلق بالتزاماتها".





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