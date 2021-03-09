الكاظمي : الحكومة منذ اليوم الاول لتشكيلها هي حكومة افعال ويجب ان تعمل بكل قوة لعبور العراق الى بر الامان /موسع

2021/03/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ان الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها ، هي حكومة أفعال ، و يجب أن تعمل بكل قوة لعبور العراق إلى بر الأمان.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء :" اعزي نفسي واعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وهي ذكرى موجودة في ضمير كل المؤمنين، وقد حاول البعض يوم أمس وفي محاولة بائسة لصنع فتنة بين العراقيين برمي قنبلة يدوية على جسر الائمة، الجسر الذي ينطوي على رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي..رمزية الكاظمية ورمزية الاعظمي ".ة.واضاف : ذهبت يوم أمس إلى جسر الائمة ورأيت شخصيا حجم التآخي والألفة والتكامل الاجتماعي، وكان سكان الاعظمية رافضين لهذا العمل، كما رأيت كيفية تعاطي الزائرين مع الحفاوة الكبيرة لأهالي الاعظمية، وقد حمّلوا مسؤولية الحادث الأطراف التي لاتريد خيرا للعراق..كانت محاولة لخلق فتنة ، لكن ولله الحمد الشعب كان انبه واقدر على عبور وتجاوز هذه الفتنة"، مبينا :" ان الإمام موسى الكاظم عليه السلام معلم للتسامح والصبر، ولهذا كان يسمى راهب آل محمد، مشهود له بالصبر والتعايش وكان فقيه الأمة وعنوانا للصبر".وتابع رئيس مجلس الوزراء :" يوم أمس اطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، وحجم الفرحة التي عاشها العراقيون وحجم التفاؤل بدور العراق الحاضر والمستقبل، طرحنا فكرة الحوار الوطني لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق"، مؤكدا :" ان فكرة الحوار الوطني يمكن أن تسهم أيضًا في حل كل الأزمات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ما يخص العلاقة ما بين بغداد واربيل "، مبينا ، ان الحكومة استطاعت تجاوز الكثير من الازمات التي ورثتها عن فترات سابقة ونجحت بتجاوزها بروح الصبر والتكامل والتكافل، ومع كل هذا مازال هناك تقصير، ومازالت هناك مشاريع تنتظر العمل والشروع بها.واضاف : اتمنى من الوزراء جميعًا، أن نتوقف عند ما أنجزناه خلال الشهور السبعة الماضية، ما نجحنا فيه وما الذي يحتاج الى المزيد من العمل الدؤوب،وكانت احداث الناصرية مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جدًا.وشدد الكاظمي ، على الوزراء، واعتبارًا من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهب الوزراء الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات.وقال :" اننا بحاجة الى تقييم انفسنا بعد سبعة شهور لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا، ونقيّم التجربة"، لافتا الى" ان هذه الحكومة عليها مجموعة من الالتزامات، والتأسيس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الإقتصادي ومنعه من الإنهيار، لكن هذا لا يعفينا من الإلتزامات تجاه شعبنا".وافاد : علينا أن نفتخر في جلسات الحكومة بأننا ، بالرغم من كل التحديات، بحثنا عن فرصة للإصلاح، ولهذا قدمنا ورقة إصلاح حقيقية، ليس اقتصادياً فقط، إنما إدارياً وكذلك في البنى التحتية لمؤسسات الدولة،ونعاني من البنى التحتية لبعض الوزارات، من كادر مترهل او من موظفين بيروقراطيين، واتمنى من الوزراء ان ينزلوا الى هذه الدوائر وان يديروها من موقع أدنى كي يعرفوا حجم المشاكل."وتابع القول :" في بعض الاحيان اضطر الى أن اجتمع مع مدراء عامين ومعاوني المدراء العامين كي اتابع الامور، واكتشف يوميًا أن لدينا تحديات، واطلب من الوزراء ان يمارسوا أدوارهم من موقع ادنى، كي نستطيع ان نتابع مشاكل الناس ".وعن زياة البابا للعراق ، اكد الكاظمي :" ان الزيارة موضع افتخار واعتزاز لكل العراقيين والعالم، وبالأخص اللقاء التاريخي في مدينة أور، أو اللقاء التاريخي بسماحة السيد السيستاني، كانت رسالة للانسانية ولكل العراقيين بأن العراق يمكن ان ينهض، وأن تكون هناك فرصة للحاضر والمستقبل.وشدد على :" اهمية العمل سوية جميعًا وان ننسى همومنا ومصالحنا الشخصية وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر بالمصلحة العامة"، مؤكدا انه :" ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وان نحل مشاكلنا .لقد دعوت الى حوار وطني، وهذه رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وهي محاولة لجمع شمل العراقيين".ودعا الى :" ان يكون تنوعنا الديني والأثني والمذهبي، وحتى الثقافي، عنصر قوة وليس عنصر ضعف"، مبينا :" ان التنوع دائماً ما يكون عنصر قوة، لكن بسبب الأخطاء السياسية تحول الى عنصر ضعف، لذلك يجب ان نعيد الحياة لهذا التنوع،و يجب ان نستثمر زيارة البابا الى العراق ونحولها الى مشروع للتنمية ..نحتاج الى تفعيل السياحة الدينية والسياحة الى المواقع التاريخية الاخرى".ودعا الكاظمي وزير التجارة الى الاهتمام بفئة الفقراء في ما يخص البطاقة التموينية ، فشهر رمضان على الابواب"، موضحا :" ان شريحة الفقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع، وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها ، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيام بواجبها ايضا في ما يتعلق بالتزاماتها "، مشددا على وزيري التجارة والعمل وكل الوزارات ، العمل بكل جهدها من اجل دعم شريحة الفقراء ، لاسيما وان شهر رمضان على الابواب"./انتهى8

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