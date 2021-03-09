شرطة النجف تعثر على اكثر من 200 الف حبة مخدرة

2021/03/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ ضبطت شرطة محافظة النجف الأشرف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة شمالي المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان : " بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمالي المحافظة ، تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة اللواء فائق فليح حسن الفرعون للقيام بتفتيش المكان ، وأثناء التفتيش تم العثور داخل الخزان على ٢٣١ الف حبه مخدرة".وأضافت :" أن عدد الأكياس كان ١٤٣ كيسا ، زنة الكيس الواحد ١٦٩ غراما ، يحتوي قسم منها على ١٠٠٠ حبة مخدرة "./انتهى

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