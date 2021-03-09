الكاظمي يدعو التجارة الى القيام بواجبها وتوفير مفردات البطاقة التموينية بافضل طريقة

2021/03/09 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة الى القيام بواجبها وتوفر مفردات البطاقة التموينية بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، “حاول البعض يوم أمس وفي محاولة بائسة لصنع فتنة بين العراقيين برمي قنبلة يدوية على جسر الائمة، الجسر الذي ينطوي على رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي، رمزية الكاظمية ورمزية الاعظمية”، مبينا “ذهبت يوم أمس إلى جسر الائمة ورأيت شخصيا حجم التآخي والألفة والتكامل الاجتماعي، وكان سكان الاعظمية رافضين لهذا العمل، كما رأيت كيفية تعاطي الزائرين مع الحفاوة الكبيرة لأهالي الاعظمية، وقد حمّلوا مسؤولية الحادث الأطراف التي لاتريد خيرا للعراق، كانت محاولة لخلق فتنة لكن ولله الحمد الشعب كان انبه واقدر على عبور وتجاوز هذه الفتنة”.

واضاف الكاظمي، “يوم أمس اطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، وحجم الفرحة التي عاشها العراقيون وحجم التفاؤل بدور العراق الحاضر والمستقبل، طرحنا فكرة الحوار الوطني لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق”، لافتا الى ان “فكرة الحوار الوطني يمكن أن تسهم أيضًا في حل كل الأزمات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يخص العلاقة ما بين بغداد واربيل ”.

وتابع ان “هذه الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها هي حكومة أفعال وعليه يجب أن تعمل بكل قوة لعبور العراق إلى بر الأمان، وقد استطاعت تجاوز الكثير من الازمات التي ورثتها عن فترات سابقة ونجحت بتجاوزها بروح الصبر والتكامل والتكافل، ومع كل هذا مازال هناك تقصير، ومازالت هناك مشاريع تنتظر العمل والشروع بها”، لافتا الى ان “ما نتمناه من الوزراء جميعًا، أن نتوقف عند ما أنجزناه خلال الشهور السبعة الماضية، ما نجحنا فيه وما الذي يحتاج الى المزيد من العمل الدؤوب”.

ولفت الى انه “كانت احداث الناصرية مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جدًا وعلى الوزراء، واعتبارًا من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهب الوزراء الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات.“، مشددا على اننا “بحاجة الى تقييم انفسنا بعد سبعة شهور لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا، ونقيّم التجربة”.

وبين ان “هذه الحكومة عليها مجموعة من الالتزامات، والتأسيس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الإقتصادي ومنعه من الإنهيار، لكن هذا لا يعفينا من الإلتزامات تجاه شعبنا، و علينا أن نفتخر في جلسات الحكومة بأننا وبالرغم من كل التحديات، بحثنا عن فرصة للإصلاح، ولهذا قدمنا ورقة إصلاح حقيقية، ليس اقتصادياً فقط، إنما إدارياً وكذلك في البنى التحتية لمؤسسات الدولة”، مشددا على اننا “نعاني من البنى التحتية لبعض الوزارات، من كادر مترهل او من موظفين بيروقراطيين، واتمنى من الوزراء ان ينزلوا الى هذه الدوائر وان يديروها من موقع أدنى كي يعرفوا حجم المشاكل”.

واوضح، “في بعض الاحيان اضطر الى أن اجتمع مع مدراء عامين ومعاوني المدراء العامين كي اتابع الامور، واكتشف يوميًا أن لدينا تحديات، واطلب من الوزراء ان يمارسوا أدوارهم من موقع ادنى، كي نستطيع ان نتابع مشاكل الناس”.

وبشان زيارة البابا اشار الى ان “زيارة البابا للعراق كانت موضع افتخار واعتزاز لكل العراقيين والعالم، وبالأخص اللقاء التاريخي في مدينة أور، أو اللقاء التاريخي بسماحة السيد السيستاني، كانت رسالة للانسانية ولكل العراقيين بأن العراق يمكن ان ينهض، وأن تكون هناك فرصة للحاضر والمستقبل”، مؤكدا “يجب ان نعمل سوية جميعًا وننسى همومنا ومصالحنا الشخصية وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر بالمصلحة العامة، ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وان نحل مشاكلنا”.

ولفت الى “لقد دعوت الى حوار وطني، وهذه رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وهي محاولة لجمع شمل العراقيين، وليكن تنوعنا الديني والأثني والمذهبي، وحتى الثقافي، عنصر قوة وليس عنصر ضعف، فالتنوع دائماً ما يكون عنصر قوة، لكن بسبب الأخطاء السياسية تحول الى عنصر ضعف، لذلك يجب ان نعيد الحياة لهذا التنوع”.

وتابع ان “شهر رمضان على الابواب وادعو وزير التجارة الاهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التموينية، وشريحة الفقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع، وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيام بواجبها ايضا فيما يتعلق بالتزاماتها، كما ان على وزيري التجارة والعمل وكل الوزارات العمل بكل جهدها من اجل دعم شريحة الفقراء لاسيما وان شهر رمضان على الابواب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو التجارة الى القيام بواجبها وتوفير مفردات البطاقة التموينية بافضل طريقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو التجارة الى القيام بواجبها وتوفير مفردات البطاقة التموينية بافضل طريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).