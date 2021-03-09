2021/03/09 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – NCC اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف ،اليوم الثلاثاء، العثور على ٢٣١ الف حبة مخدرة مدفونة في خزان ماء شمال المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “المركز الخبري” نسخة منه، انه “بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمال المحافظة على الفور تم تشكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور صادمة..



تفاصيل العثور على “خزان المخدرات” في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور صادمة.. تفاصيل العثور على “خزان المخدرات” في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور صادمة.. تفاصيل العثور على “خزان المخدرات” في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).