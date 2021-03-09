2021/03/09 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف عدد من الزائرين في مدينة الكاظمية، بأنه محاولة لزرع الفتنة بين العراقيين، فيما كشف عن التوصل الى نتائج مهمة تخص احداث الناصرية.وقال الكاظمي في كلمة له تابعها “المركز الخبري، انني “اعزي الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص كلمة الكاظمي “المهمة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص كلمة الكاظمي “المهمة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص كلمة الكاظمي “المهمة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).