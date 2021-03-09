السليمانية .. لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة

2021/03/09 | 20:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 7 حالات اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 3 حالات، وهناك 38 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما لم تسجل المحافظة أية حالة وفاة بفايروس كورونا.

هذا وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 325 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 3 حالات وفاة.

PUKmedia خاص

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