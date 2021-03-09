مطالبة بتحديد مصير النساء الايزيديات في قبضة داعش

2021/03/09 | 20:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اكثر من 6 سنوات على مجزرة الايزيديين في قضاء شنكال على الرغم من اعلان تحرير كافة اراضي العراق وسوريا من قبضة تنظيم داعش الارهابي، الا ان اكثر من 1200 من النساء الايزيديات ما زلن حتى الان في قبضة داعش ولم يعرف حتى الان مصيرهن، فضلا عن ان 2700 مواطنا ايزيديا لا يزالون مفقودون حتى الان.

وقالت الناشطة المدنية نازك بركات لـ PUKmedia، اهنئ جميع نساء العالم، خاصة نساء العراق والنساء الايزيديات اللاتي ما زلن في قبضة داعش الارهابي في السجون وان الناجيات منهن ومنذ نحو 7 سنوات يعشن حياة سيئة ويقضين حياتهن في ظل اوضاع نفسية محبطة.

واشارت بركات الى ان يوم 8 مارس نقطة سوداء في جبين الانسانية، بسبب الكوارث والمآسي التي تعرض لها الايزيديون.

وطالبت بركات جميع الاطراف بالعمل على انقاذ الفتيات والنساء الايزيديات من قبضة داعش.

من جهتها، تقول مروة شنكالي احدى الناجيات من قبضة داعش لـ PUKmedia، انه في يوم المرأة العالمي كان من المفترض ان يتم فيه انقاذ كافة الفتيات والنساء الايزيديات والعمل على تعويض الناجيات منهن.

واضافت، انه يجب افتتاح مركز خاص لمعالجة الناجين الايزيديين وتقديم مساعدات جدية وتامين الاحتياجات اللازمة للناجين.

PUKmedia ليث حسين/ شنكال

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