2021/03/09 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC عقد مجلس الوزراء ،اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث اصدر عدد من القرارات من بينها منح تخصيصات مالية لامانة بغداد، وتصديق الاتفاقية البحرية بين العراق ومصر.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى “المركز الخبري” نسخة منه، ان “الكاظمي ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تصدر عدة قرارات من بينها تصديق اتفاقية مع مصر المركز الخبري الوطني.

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