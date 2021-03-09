تمثّل الثامن من آذار ومحدداته - امال قرامي

2021/03/09 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ينتبه المتابع للفعاليات التي تقام هنا وهناك والتعليقات الفايسبوكية والإعلانات التي تخصّ عقد المؤتمرات والندوات وبطاقات المعايدة وغيرها إلى التشويش الحاصل في أذهان الجموع بشأن اليوم العالمي للمرأة 8 آذار (مارس)، فهل هو عيد للمرأة أم عيد يخصّ النساء؟ وهل هو عيد مخصّص للاحتفال النسائيّ: رقصا وغناء وإلقاء للشعر وتقديما للخطابات المتنوعة وابتهاجا بأسمى عبارات التهاني أم هو يوم للاحتجاج والنضال والمقاوم ......





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