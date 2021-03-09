خلوصي آكار: غارة تركية تقتل25 من عناصر حزب العمال شمالي العراق

2021/03/09 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل خمسة وعشرين عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.

الوزارة بثت تصريحا لوزير الدفاع خلوصي أكار، أكد فيه مقتل عناصر الحزب ومن بينهم أحد القياديين فيه، مضيفا ان حزب العمال الكردستاني لن يشعر بالراحة في أي مكان بفعل ضربات الجيش التركي، وان قوات بلاده ستلاحق عناصره ولن تستثني جبال قنديل في إقليم كردستان العراق.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Hakurk ve Kandil’e yapılan hava harekâtında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hâle getirildi.



Terör örgütü PKK’nın Kandil dâhil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik”.https://t.co/84bXk97xwz pic.twitter.com/Rxbn6dQ0TQ

— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2021

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