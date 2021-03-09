روسيا والصين تدخلان في شراكة لإقامة مشروع فضائي على القمر

2021/03/09 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت روسيا والصين، مذكرة تفاهم لإنشاء محطة قمرية مشتركة، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن المحطة القمرية ستكون على شكل مجمع لمنشآت البحوث التجريبية على سطح القمر أو في مداره، وسيكون متاحا للاستخدام من بلدان وشركاء دوليين آخرين مهتمين بالمشروع.

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