2021/03/09 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: المحاولة الإجرامية على جسر الأئمة تحاول النيل من رمزية مناسبة زيارة الإمام الكاظم

ناظم: العراقيون أكدوا وحدتهم بمواجهة العمليات الإرهابية

ناظم: مدينتا الكاظمية والأعظمية ستبقيان يداً واحدة في مواجهة الإرهاب

ناظم: العراقيون أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام

ناظم: الكاظمي دعا الوزراء إلى استثمار زيارة البابا في التنمية

ناظم: زيارة البابا يمكن أن تتحول إلى مشروع تنمية في كل القطاعات

ناظم: الكاظمي أوصى الوزراء بزيارة المحافظات ميدانياً

ناظم: الكاظمي أوصى وزارة التجارة بالعمل على تعزيز البطاقة التموينية

ناظم: وزير الصحة قدم تقارير مقلقة عن الوضع الوبائي في العراق

ناظم: إصابات كورونا في تصاعد وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم

ناظم: نريد تشجيع المواطنين على التسجيل بالمنصة الإلكترونية لأخذ لقاح كورونا

ناظم: وزير الصحة أكد استكمال إجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

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