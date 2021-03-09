2021/03/09 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – NCC افاد مصدر امني ،اليوم الثلاثاء، بمقتل سائق اجرة “تكسي”، جراء هجوم مسلح في محافظة البصرة.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري”، إن “مسلحين مجهولين اطلقوا رصاصتين على سائق تكسي في منطقة خمسة ميل بمحافظة البصرة”.واضاف، ان “المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، في حين تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل سائق تكسي بهجوم مسلح في البصرة المركز الخبري الوطني.

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