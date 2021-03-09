شكر وقدم.. الكاظمي يكافئ ضباط ومنتسبي الداخلية (وثيقة)

2021/03/09 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، منح مكافأة شكر وقدم لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي وجه كتاب شكر وتقدير لوزارة الداخلية ومنح ضباطها ومنتسبيها قدماً ٦ اشهر عدا الموظفين المدنيين".

وأوضح، أن "هذه الخطوة جاءت تثمنياً لدورهم في صيد الإرهاب، وإلقاء القبض على المطلوبين".

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