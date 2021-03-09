زوار يتدفقون على مدينة الكاظمية لاحياء استشهاد الامام الكاظم(ع)

2021/03/09 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخطىٍ ثابتة وقلوبٍ يملؤها الإيمان تسيرُ أقدامُ الزائرين الوافِدينَ من المحافظات العراقيةِ على مدينة الكاظمية المقدسة للمشاركةِ في إحياء إستشهاد الإما...

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