شرطة ديالى تحبط محاولة هروب لاحد المتهمين بتجارة المخدرات من الموقف المحتجز فيه

2021/03/09 | 20:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن احباط محاولة هروب متهم بتجارة المخدرات من احدى المراكز الامنية داخل المحافظة.

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