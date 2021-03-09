2021/03/09 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تروي الإثيوبية تيراس "كانوا يقفون في طابور كما لو أنهم ينتظرون دورهم لملء المياه" كل يوم أمام زنزانتها لاغتصابها كل بدروه على مدى أسبوعين في ثكنة عسكرية في منطقة تيغراي الاثيوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيغراي.. إثيوبيات تعرضهن لـ "اغتصاب وحشي" من جنود إثيوبيين وإريتريين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيغراي.. إثيوبيات تعرضهن لـ "اغتصاب وحشي" من جنود إثيوبيين وإريتريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).