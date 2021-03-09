ناشطون في حركة الاحتجاج يعلقون على دعوة الكاظمي لحوار وطني شامل- عاجل

2021/03/09 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق ناشطون في الحراك الجماهيري، اليوم الثلاثاء، على الدعوة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لجميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، إلى طاولة حوار شاملة.

ويقول الناشط بمحافظة المثنى، حيدر علي، ان "موقفنا واضح، لن نجلس مع القتلة والمجرمين و الفاسدين"، مضيفا في حديث مع (بغداد اليوم)، أن "احتجاجات تشرين و كل المتظاهرين لان يكونوا غطاءً تتغطى به الاحزاب ويكملوا مشروع قتل الدولة العراقية، او تضعيفها لتستمر احزابهم بالسيطرة على الوزارات والهيئات وغيرها".

بدوره يقول الناشط البارز في البصرة، علي كريم، إن "الاحزاب الفاسدة والتي تطلخت ايديها بدماء العراقيين والمتظاهرين لامكان لها في اي حوار، اما تلك التي تسعى لبناء مؤسسات دولة واعتدال فلا ضير من الحوار معها".

وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، عبر الناشط البارز حسين الغرابي، عن استغرابه من دعوة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي للحوار.

وقال الغرابي في حديث لـ(بغداد اليوم): "ألم يكن برنامج حكومة الكاظمي هو تقديم القتلة للمحاسبة والقضاء، فعن اي حوار تتكلم هذه الحكومة"، مشددا على أن "الحوار مع القتلة مرفوض مهما كان الثمن".

وقال الكاظمي، أمس الإثنين، في خطاب متلفزة عقبت اختتام البابا فرانسيس زيارته إلى العراق: "إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ".

وأضاف الكاظمي: "ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

وذكر الكاظمي، أن "توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد، ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ما حققت خلال الفترة الماضية، وتأمين الانتخابات على أسس رصينة ونزيهة".

وخاطب القوى العراقية قائلاً: "أدعوكم وبكلّ صدق، إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القانون".

وأضاف أن "العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كلّ العقبات والتحديات، وإننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار وعلى أساس هذه المسؤولية التاريخية، وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لأرض العراق أرض الرافدين، نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا".

وأكد أن زيارة بابا الفاتيكان مثلت نقطة مضيئة جسدت جوهر الشعب العراقي المحب الصادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام، مشيراً إلى أن "رسالة البابا فرنسيس وصلت إلى كل أنحاء العالم، وهو يجول بقلب مفعم بروح الأمل في مدن العراق، ووصلت رسالة شعبنا إلى كل شعوب الأرض لتقول نحن شعب العراق..



شعب التاريخ والحضارة".

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