النجف تعلن يوم غد الاربعاء عطلة محلية

2021/03/09 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ان يوم غد الاربعاء 10/3/2021 عطلة محلية في محافظة النجف الاشرف،بمناسبة زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (ع)باستثناء الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية.واشار الياسري الى تخويل مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف تنظيم دوام دائرة الصحة يوم غد./انتهى.

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