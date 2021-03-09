مقتل طفل برصاصة طائشة في احدى القرى بديالى

2021/03/09 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل طفل برصاصة طائشة في احدى القرى بناحية قره تبه بمحافظة ديالى .وقال مصدر محلي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طفلا يبلغ من العمر / 9 / سنوات قتل ، بعد اصابته برصاصة مجهولة المصدر في قرية كشكوك باطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته "./انتهى

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