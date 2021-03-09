روسيا تبرم اتفاقيات لتصنيع لقاح “سبوتنيك في” بدول أوروبية

2021/03/09 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الصندوق السيادي للثروة)، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق أبرم اتفاقيات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19.ولم يكشف ”كيريل ديمترييف“ رئيس الصندوق عن مزيد من التفاصيل، حيث كان يتحدث في أعقاب توقيع الصندوق عن اتفاق تجاري مع شركة أدوية …

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