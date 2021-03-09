2021/03/09 | 21:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن احمد يبرر النتائج "السيئة" وتراجع تسلسل الطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن احمد يبرر النتائج "السيئة" وتراجع تسلسل الطلبة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن احمد يبرر النتائج "السيئة" وتراجع تسلسل الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).