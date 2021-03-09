2021/03/09 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتفضون يواجهون الرصاص يتصارع فم الثورة أمام فم الرصاص فمن ستصمد كلمته ومن يطبق فمه في آخر المطاف الأبدي؟ ربما سيجيب البعض بـ ” لا أدري “ و البعض الآخر ربما سيترك الأيام هي من تجيب عن هذا السؤال، لكن، الواقع يفرض رأيا مغايرا تماماً، فهو يحسم الجدال في كل المرات التي نقف […]

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