2021/03/09 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم الإلكتروني لكل مرحلة او مرحلة نقوم بها او تجربة جديدة لها سلبياتها او خططها قد تكون فاشلة او إيجابية وقليل منهاالا يجابي اكيد لأنها مرحلة جديدة على المجتمع العالمي والعراقي بشكل خاص لان وكما نعرف ان مؤهلات التعليم في العراق هو من الأساس محطم وان الظروف المعيشية للبلد صعب جدا ونحن من […]

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