2021/03/09 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبض الخائن تتسارع فيَّ النبضات كفرس سبق كلما جلت بخاطري لتعزف بأنفاسي سمفونية من الهذيان اشهق روحي موتاً ينتهي اليك عتباً يؤذيني كل مافيك فلا هدنة في الحب ولامداهنة اكتبك بلغة ناعمة تماما كالرذاذ .انا الاكثر ايمانا بدين العشق الناسكةُ بصومعة اشتياقك تماما كالرهبان ارددُ اسمك بقلبٍ خاشعٍ تماما كَلغة سماوية على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبض الخائن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النبض الخائن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).