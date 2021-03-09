2021/03/09 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضرار كبيرة لمادة الملح..وتحذير من الإفراط بتناولها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضرار كبيرة لمادة الملح..وتحذير من الإفراط بتناولها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).