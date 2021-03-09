هذا ما كشفه صاحب البيت المؤجرة للسيد السستاني للإعلام!

2021/03/09 | 21:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت مواقع خبرية فيديو ارشيفي الخطيب أمين جواد شبر عن زهد المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني....

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