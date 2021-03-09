شمال سوريا.. ترتيبات لـ

2021/03/09 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ قرابة ستة أشهر طرحت في الشمال السوري وبالأخص محافظة إدلب فكرة "تشكيل مجلس عسكري موحد" يضم جميع الفصائل والتشكيلات العسكرية هناك.

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