كردستان تعلن موعد انطلاق لجنة التنسيق المشتركة بين أربيل وبغداد

2021/03/09 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة اعلن ممثل حكومة إقليم كردستان في غرفة العمليات المشتركة، عبد الخالق طلعت، الثلاثاء، موعد انطلاق لجنة التنسيق المشتركة بين أربيل وبغداد بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.وقال طلعت في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة مصرة على ملء الفراغ الأمني في المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ، بقوات من الجانبين البيشمركة والجيش العراقي".وأضافت أن "لجنة التنسيق المشتركة بين أربيل وبغداد ستباشر مهامها قريباً "، منوهاً الى "اجتماع على مستوى عال بين قيادة العمليات المشتركة العراقية ووزارة البيشمركة ".ولفت الى انه "في الوقت نفسه الى أهمية عودة قوات البيشمركة الى حدود المناطقالمتنازع عليها".وبين طلعت أن "لجنة التنسيق هذه ستتكون من قيادة العمليات المشتركة العراقية ووزارة البيشمركة وستتولى مراقبة المناطق التي تعاني من الفراغ الأمني وتشهد عمليات لتنظيم داعش".وأشار إلى أن " بعد الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في الـ 15 من شباط الماضي زاد الإصرار الأمريكي على ملء الفراغ الأمني في المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ، بقوات من الجانبين".

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