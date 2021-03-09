شرطة ديالى تحبط محاولة هروب لاحد المتهمين بتجارة المخدرات من المركز

2021/03/09 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الثلاثاء، عن احباط محاولة هروب موقوف وفق مادة تجارة المواد المخدرة من احد المواقف في المراكز الامنية.

وقال المهداوي في بيان، ان "محاولة هروب المتهم كانت من خلال تكرار محاولات بائسة خلال تمارضه لعدة مرات لنقله الى المستشفى بحجة تلقي العلاج ليخطط للهروب من قبضة القانون بعد ان توفرت الادلة الكافية عليه وجمع المعلومات وإجراء كشف الدلالة، حيث كان تفاني القوة المكلفة بحماية الموقف دور مهم في احكام السيطرة على المتهم واعادته الى مكان الاحتجاز من اجل تقديمه للقضاء لينال جزائه العادل".

اوضح المهداوي ان "شرطة ديالى لن تدخر جهداً في سبيل تقديم المجرمين والخارجين عن القانون للعدالة وفرض هيبة الدولة".

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