التربية: اجتماع قريب للجنة الدائمة لتحديد الآليات المناسبة لاداء الامتحانات

2021/03/09 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن قرارات جديدة ستصدر خلال اليومين المقلبين، تخص امتحانات نصف السنة والكورس الأول.وقال المتحدث باسم التربية، حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن "وزير التربية خول اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء، بصلاحيات معالجة الأمور الطارئة الناجمة عن الظروف غير الاستثناية وغير الطبيعية".وأضاف فاروق، أن "يوم العشرين من شهر شباط الماضي، كان هناك جدول خاص بامتحانات نصف السنة وامتحانات نهاية الكورس الأول، وبعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، تعليق الدوام الرسمي، أجلت الامتحانات إلى إشعار آخر".ولفت، إلى أنه "بعد تخويل وزير التربية بمعالجة الأمور الطارئة، ستعقد اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعا خلال الاسبوع الجاري، وستكون هناك قرارات وآليات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي والموقف الوبائي الذي يشهده البلد"، مبينا أن "اليومين المقبلين سيشهدان إصدار قرارات خاصة بشأن اداء الاختبار للطلبة المنتظمين في امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وكذلك امتحانات الطلبة الخارجيين"./انتهى8

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