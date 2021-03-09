الناتو تكشف عن امكانية تدريب الحشد الشعبي

2021/03/09 | 21:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قوات الناتو، الثلاثاء، عن امكانية تدريب الحشد الشعبي، فيما اشارت الى انها قدمت تدريبات للكلية العسكرية قي العراق.وقال قائد بعثة الناتو في العراق الفريق الركن بيير اولسن في برنامج ” أو أدنى ” الذي يقدمه الزميل سامر جواد عبر قناة آسيا الفضائية، ان “تقديم المشورة والتدريب للحشد الشعبي يتطلب موافقة كل الدول المشاركة في الناتو”، لافتا الى ان “هناك اجتماعات في الاشهر القادمة ستحدد المؤسسات التي سنقدم التدريب والمشورة لها”.وتابع ان “برنامج بناء النزاهة في وزارة الدفاع العراقية سينطلق قريباً بإشراف الناتو”، مشيرا الى “اننا قدمنا تدريبا للكلية العسكرية قي العراق

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