صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 521 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/09 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 372 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

– 372 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 42 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 15 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 61 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جيدة 87 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بلديات الثاني 21 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 149 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

28 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

6 حالات في شارع فلسطين محلة / 510 / ساحة بيروت /المستنصرية / 503 / 502 / / 508

14 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .

7 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها 954 /953 .

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

5 حالات حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

7 حالات في الحسينية محلة / 215 / 216 / الراشدية / حي الزهور / 221 /

6حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 /

5 حالات في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 /

17 حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : حسينية الجوادين / مقابل الامن العامة / 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .

8 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .

5 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / .

4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .

3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .

3 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

3 حالات في كل من / المعامل 779 / العامرية / الدورة837/ الغزالية 665 / الكفاح 172 / زيونة محلة 714 .

وحالتين في كل من / الرئاسة 769 / الباوية / بارك السعدون 103 /

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 88148 توفي منهم 1463 للاسف فيما اكتسب الشفاء 80724 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5961 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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