شرطة النجف تعثر على ٢٣١ الف حبة مخدرة مدفونة في خزان ماء شمال المحافظة

2021/03/09 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء،عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمال المحافظة على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة اللواء فائق فليح حسن الفرعون للقيام بتفتيش المكان وأثناء التفتيش تم العثور بداخل الخزان على ٢٣١ الف حبه مخدرة”.

وأضافت المديرية، أن “عدد الأكياس كان ١٤٣ كيس وزن الكيس الواحد ١٦٩ غرام يحتوي قسم منها على ١٠٠٠ حبة مخدرة وبعد جردها كان العدد الكلي ٢٣١ الف حبة مخدرة ولازلت جهود فريق العمل مستمرة للتوصل للفاعلين“.

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