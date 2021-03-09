2021/03/09 | 21:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الاوروبي يرحب بدعوة الكاظمي ويعلن استعداده للمساعدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوروبي يرحب بدعوة الكاظمي ويعلن استعداده للمساعدة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوروبي يرحب بدعوة الكاظمي ويعلن استعداده للمساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).